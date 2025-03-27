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Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу основателя компании

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова, задержанного по делу основателя группы Вадима Мошковича, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Басова меру пресечения в виду заключения под стражу сроком до 25 мая 2025 года", - огласила постановление судья Олеся Менделеева.

Защита Басова просила отказать следствию и отправить его под домашний арест.

В РоссииЭкс-гендиректор "Русагро" не признает вину по делу основателя компании МошковичаЧитать подробнее

Ранее в четверг Мещанский суд на два месяца арестовал самого Мошковича.

Мошковичу и Басову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Оба не признают вину.

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам информированного источника, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд руб., однако сумма может измениться.

Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов", а потерпевшей признана компания с Кипра.

Накануне в "Русагро" прошли обыски, была изъята документация.

В компании заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД России.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

С 2006 по 2014 год Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.

Русагро Максим Басов Вадим Мошкович
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