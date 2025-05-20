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Медведев прогнозирует расширение военного конфликта в случае ввода миротворцев на Украину

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Продвигаемые отдельными странами идеи о вводе миротворцев на Украину могут втянуть все стороны в гораздо более масштабный конфликт с фатальными последствиями, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Здесь за красивыми словами - стремление не только осуществлять экспансию и установить на территории оставшейся Украины оккупационный режим, но и, в конечном счете, втянуть все стороны в новый гораздо более масштабный военный конфликт, размеры которого могут стать глобальными, а следствия - фатальными", - сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Медведев отметил, что концепция миротворческих контингентов, как правило, связана с деятельностью Совбеза ООН и основывается на определенных принципах, в том числе беспристрастности миссии и неприменении вооруженной силы за исключением случаев самообороны.

"Эти условия исключают любое присутствие на Украине вооруженных сил тех государств, которые направляли ей деньги, вооружения, наемников, а также заняли одну сторону в неприкрытой гибридной войне против России", - сказал он в связи с этим.

По словам Медведева, появление войск так называемой коалиции (коалиции желающих - ИФ) в зоне конфликта в нарушение упомянутых принципов будет рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми вытекающими последствиями вплоть до их признания законной военной целью".

При этом он выразил удовлетворение тем, что "США уже зафиксировали свою позицию на эту тему".

"Надеюсь, что с помощью государств, которые еще не потеряли остатки рассудка, коллективный Запад все-таки сможет сдержать порывы отдельных безмозглых, но очень воинственных европейских политиканов", - добавил Медведев.

Дмитрий Медведев США Запад Совбез Украина
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