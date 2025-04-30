В Эстонии заявили о готовности направить военных на Украину

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Эстония готова внести вклад в сдерживающие силы "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией, предлагающих гарантии безопасности Украине, заявил через пресс-службу премьер-министр страны Кристен Михал.

"Планирование коалиции добровольцев находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров", - сказал он.

Прежде чем подразделение будет направлено на Украину, на это запрошен мандат у парламента, уточнил Михал.

По его словам, Эстония по-прежнему придерживается позиции, что наилучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО.

"Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны с помощью союзных сил, базирующихся на местах", - заявил премьер-министр.