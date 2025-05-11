СМИ узнали о поддержке Трампом планов "коалиции желающих" по Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласился поддержать планы "коалиции желающих" по Украине, которые обсуждали накануне в Киеве лидеры ряда стран, сообщает в воскресенье газета Politico со ссылкой на источники.

"Два европейских официальных лица, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно потому, что лидеры смогли получить поддержку Трампа. Однако один из чиновников предупредил, что президент США склонен к быстрой смене мнения", - информирует издание.

По данным Politico, европейские лидеры предлагали усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на 30-дневное прекращение огня на Украине без предварительных условий. В противном случае предполагается введение новых санкций в отношении РФ и наращивание военной поддержки Киева.

По версии издания, президент Франции Эммануэль Макрон связывался с Трампом по телефону. "Трамп ответил на звонок, хотя в Вашингтоне не было и 7 часов утра, и согласился поддержать требования Европы, заявили два официальных лица, знакомых с вопросом", - отмечает газета.

Трамп впоследствии не упоминал этот звонок.

Источники издания утверждают, что теперь многое зависит от реакции Москвы.

Неназванный представитель правительства ФРГ сказал Politico, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие руководители страны проинструктировали своих помощников в сфере внешней политики немедленно начать приготовления к заключению долгосрочного мирного соглашения, если РФ даст добро на прекращение огня без предварительных условий.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что Москва ждет ответа из Киева на предложение начать переговоры в Стамбуле. Он отметил, что предлагаемые Россией переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле".