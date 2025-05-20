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Рособрнадзор предложит ввести на экзамене по русскому для мигрантов устную часть

Рособрнадзор предложит ввести на экзамене по русскому для мигрантов устную часть
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рособрнадзор скоро выдвинет предложение ввести устную часть в тестирование мигрантов на знание русского языка, сообщил на "полях" Петербургского международного юридического форума глава ведомства Анзор Музаев.

"И следующим шагом, буквально в ближайшие дни, мы выходим с предложением введения устной части, с видеозаписью, где он (мигрант) имя будет свое озвучивать, (...) отвечает на вопросы и ведет диалог", - сказал он.

"До конца этого года, в ближайшее время, вводится модель, когда взрослые мигранты, которые и на патент в том числе приезжают, сдают устный экзамен под видеозапись", - добавил он.

Глава Рособрнадзора отметил, что ранее ведомство только раз в три года меняло контрольно-измерительные материалы, теперь "это будет обновление банка заданий раз в год".

По его словам, дети мигрантов в случае неудачного прохождения теста имеют право на повторную попытку. При этом МВД может принимать меры к родителям детей мигрантов, если те не сдали экзамен в школу.

"Механизм следующий - если у них не отпало желание все-таки попасть в нашу школу, то в течение трех месяцев за свой счет родители должны обучить ребенка, найти курсы (...). У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают школы информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями. Если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств", - сказал Музаев, пояснив, что речь идет об административном наказании.

Анзор Музаев МВД Рособрнадзор
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