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МВД будет получать сведения о приеме в школы и отчислении детей мигрантов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о передаче сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах между территориальными органами МВД России и исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления, занимающимися госуправлением в сфере образования. Мера нацелена на выявление детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество.

Соответствующий проект закона (904085-8) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Законопроектом в статью 30 закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" вносятся дополнения, согласно которым упомянутые выше органы власти направляют в МВД России и его территориальные органы сведения:

- о результатах тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- о приеме иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, на обучение по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования или по основным программам профессионального обучения;

- об отчислении из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую он был принят на обучение по указанным программам;

- об обращении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, иностранных граждан, не достигших возраста восемнадцати лет, и их законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Одновременно с целью выявления детей иностранных граждан, не зачисленных в общеобразовательные организации, реализации их права на получение общего образования в часть 1 статьи 12 закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" вносятся положения, согласно которым МВД России обеспечивает направление в исполнительные органы субъекта РФ и органы местного самоуправления, осуществляющие государственное управление в сфере образования, информации о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста 18 лет.

Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

При этом законопроектом предусмотрено, что порядок межведомственного информационного взаимодействия при передаче сведений, перечень информационных систем, используемых для обмена информацией или являющихся источником информации для подтверждения их достоверности, а также форматы и атрибутивный состав сведений будет определяться правительством РФ.

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