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Володин сообщил, что при 1762 заявках на тест по русскому сдали его 27 детей мигрантов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан в школы подтвердили правильность мер, введенных в разработанном депутатами законе, cчитает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил в Telegram, ссылаясь на данные Рособрнадзора, что из заявившихся на тест по русскому 1762 детей успешно его сдали только 27.

Рособрнадзор подвел первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан.

"С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335. 81% отказано в принятии документов, в том числе по причине установления недостоверных сведений в них. В 10 регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании. Справились с заданиями только 27 человек", - отметил Володин.

Он напомнил, что был принят федеральный закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения особых требований: проверки законности нахождения в России; достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования.

"Промежуточные итоги реализации принятого Федерального закона от 28.12.2024 № 544-ФЗ показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его", - уверен спикер.

С 2024 года депутатами было инициировано и принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, все они вступили в силу, добавил он.

"Важно анализировать их правоприменение, а в случае необходимости - вносить коррективы", - написал он.

Вячеслав Володин Рособрнадзор Госдума
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