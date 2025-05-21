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Путин поддержал идею сохранить выплаты пострадавшим от боевых действий жителям Курской области

Также он поддержал предложение помочь жителям региона, чьи дома пришли в негодность после эвакуации

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею врио главы Курской области Александра Хинштейна сохранить выплату в 65 тыс. рублей пострадавшим от боевых действий курянам до момента, когда они смогут вернуться в свои дома.

В ходе общения с главой государства Хинштейн отметил, что изначально указанные суммы жители области должны были получать до момента освобождения региона от украинских военных. Это произошло 26 апреля. В связи с этим Хинштейн попросил продлить эти выплаты до тех пор, пока не будут разминированы приграничные территории, а люди не смогут безопасно вернуться домой.

"Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - отреагировал Путин.

"А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам", - добавил он.

Помощь тем, чьи дома пришли в негодность после эвакуации

Путин также поддержал идею помочь жителям Курской области, дома которых не пострадали напрямую от обстрелов ВСУ, но пришли в негодность после эвакуации.

Хинштейн отметил, что сейчас средства на ремонт домов получают только те люди, чьи жилища пострадали в результате обстрелов. При этом есть дома, которые их хозяева были вынуждены покинуть, и за это время такие жилища пришли в негодность.

"У нас, к сожалению, есть категория домов, которые впрямую от обстрелов ВСУ не пострадали, но которые люди в период их отселения оставили, покинули, и дальше, в зимний период они (дома - ИФ) пришли, понятно, в непригодность: их разморозило, они стали объектами каких-то иных посягательств, жить в этих домах невозможно", - сказал Хинштейн.

"Просил бы рассмотреть возможность того, чтобы так же, как и по жилищам, пострадавшим в результате преступных действий ВСУ, мы могли бы за счёт средств федерального бюджета оплачивать меры поддержки в виде денег на ремонт непригодных для жилья помещений. Сегодня эта норма установлена в 9 тысяч рублей за метр квадратный", - отметил он.

"Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жильё пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен", - заявил президент.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин Курская область Александр Хинштейн
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