Все жильцы подъезда многоэтажки в Ставрополе эвакуированы после взрыва газа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жильцов подъезда многоэтажного дома в Ставрополе, где утром в среду произошел взрыв бытового газа, были эвакуированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

Он добавил, что в ближайшее время будет проведено заседание оперативного штаба по данному ЧП, после которого появится более точная информация.

Взрыв бытового газа произошел утром 21 мая в одной из квартир на 18-м этаже в жилом доме в Ставрополе. На месте ЧП был потушен пожар. Пострадали три человека, в том числе женщина, которая в состоянии средней тяжести доставлена в медучреждение.

Предварительно, ущерб нанесен четырем квартирам дома. Также пострадали соседний дом и более 20 автомобилей.

По факту произошедшего прокуратурой края организована проверка.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).