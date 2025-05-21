В Ставрополе после взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Ставрополя ввели в городе режим ЧС после взрыва бытового газа в 16-этажном жилом доме на улице Тухачевского, жильцы трех подъездов дома эвакуированы, сообщил глава города Иван Ульянченко. Это решение принял на внеочередном заседании оперштаб.

"Жильцы трех подъездов пострадавшего дома эвакуированы. Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым", - написал Ульянченко в Telegram.

К восстановительным работам подрядчик приступит во второй половине дня, как только получит разрешение. "Восстановим выбитые окна и двери в течение трех дней. Квартиры, которые полностью пострадали от взрыва, планируем восстановить в течение двух недель. Все собственники пострадавших квартир получат материальную помощь, также помощь окажем владельцам пострадавших автомобилей", - добавил Ульянченко.

Взрыв бытового газа и пожар произошли утром в одной из квартир на 18-м этаже жилого дома. На месте ЧП был потушен пожар. Пострадали три человека, одна женщина госпитализирована. Ущерб нанесен пяти квартирам. Также пострадали соседний дом и более 20 автомобилей.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предположительная причина взрыва - утечка газа из колонки.