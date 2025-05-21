В Ставрополе в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Ставрополе в многоэтажном доме на улице Тухачевского утром в среду произошел взрыв газа и пожар, пострадала женщина, сообщил в Telegram губернатор края Владимир Владимиров.

Загорелась квартира на верхнем этаже.

"По предварительным данным, причиной стал инцидент с бытовым газом", - написал Владимиров.

Пострадавшей оказывают помощь.

"Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению", - добавил губернатор.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что взрыв прогремел в квартире на последнем этаже 16-ти этажного жилого дома. "Предварительно взорвался газовый баллон", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что повреждено несколько квартир.