Возможной причиной взрыва в Ставрополе могла стать утечка из газовой колонки

По факту возбуждено уголовное дело

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Ставрополе взрыв газа в многоэтажном доме мог произойти в результате утечки из газового котла, который стоял в квартире, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах Ставропольского края.

"В квартире был газовый котел-колонка, то есть он обеспечивал и отопление, и подогрев воды. Скорее всего, утечка была (газа - ИФ), там произошел именно хлопок газовоздушной смеси, сильная взрывная волна разрушила стены", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из-за обломков, вылетевших наружу, были посечены стены соседних домов.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников. В краевом управлении МЧС ранее сообщали, что дом газифицирован.

Взрыв бытового газа и пожар произошли утром в квартире на верхнем этаже 16-этажного дома на улице Тухачевского. Повреждения получили четыре квартиры, обломками стен повредило припаркованные у дома машины. Пожар потушен. Пострадали три человека. Госпитализирована женщина в состоянии средней степени тяжести. Еще один взрослый и один ребенок получили легкие травмы.

По факту проводится прокурорская проверка. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).