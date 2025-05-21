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Совет Федерации одобрил закон о регулировании платного обучения в вузах

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о закреплении за правительством полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы.

Законопроект был внесен в парламент в апреле большой группой депутатов и сенаторов.

В соответствии с законом правительством будет утверждаются перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым устанавливается предельное количество мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, порядок и сроки определения предельного количества таких мест.

Предусматривается, что правительство будет определять также условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России, для обучения по которым такая господдержка оказывается.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Нормативные правовые акты правительства, необходимые для реализации положений закона, в частности, об определении перечня платных направлений, а также перечня профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости России, вступают в силу не позднее 1 декабря 2025 года, говорится в законе.

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