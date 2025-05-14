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Володин предложил регулировать объем платного обучения в вузах уже с сентября-2025

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за скорейшее принятие проекта закона о передаче Министерству науки и высшего образования полномочий по определению объема платного образования.

"Коллеги, у нас есть возможность, чтобы эти нормы заработали уже до 1 сентября", - сказал Володин на заседании, когда депутаты рассматривали законопроект № 884102-8 в первом чтении.

По его мнению, предлагаемые меры надо "принять как можно быстрее, и переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело".

В действующей редакции законопроекта предусматривается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения не затронут вступительную кампанию 2025 года.

Законопроект в парламент в апреле внесла большая группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они предлагают дать правительству полномочия по установлению объемов приема в вузы на платной основе, а также утверждению порядка и сроков определения указанного объема.

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сказал депутатам 14 мая, что объем платного приема будет регулироваться ежегодно, в зависимости от потребности экономики в кадрах.

"Закон, который сегодня предлагается, - это закон о повышении качества образования, качества знаний. Инструментарий предоставляется правительству", - сказал Володин на заседании.

По его словам, действующий в настоящее время подход такой: "даже если ничего не знаете и придете с нулевыми баллами ЕГЭ, все равно диплом получите, причем получите диплом ведущих российских вузов".

"На юриспруденцию поступают со средним баллом по трем предметам на бюджетное отделение - 300 баллов, а на платное на эту же специальность при выдаче такого же образца диплома этого же вуза - 131 балл", - отметил председатель Госдумы.

По его мнению, если открывается отделение и готовится специалист, то должна быть профессорско-преподавательская школа, научная школа, то есть должны быть кадры - кандидаты, доктора наук.

"Дальше надо смотреть на лабораторную базу, надо, если это медицина, клиническую базу, надо смотреть на материальную базу, в том числе площади, потому что у нас сейчас большое количество вузов, где учатся до 100 тысяч студентов. На одного студента по требованиям необходимо 6,5 квадратных метров. Задумайтесь! Какое количество помещений, зданий должно быть в случае, если ВУЗ готовит такое количество студентов? Есть они в наличии? Как правило, нет. Есть в наличии клиническая база для подготовки, допустим, врачей? Нет. Есть всевозможная лабораторная база для подготовки инженеров? Как правило, нет. А научные кадры, они откуда возьмутся? Тоже зачастую этого нет", - сказал Володин.

Вячеслав Володин ЕГЭ Госдума Валентина Матвиенко Минобрнауки
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