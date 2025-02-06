Минобрнауки просит о возможности регулировать прием на платные места в вузах

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки России просит проработать возможность о наделении ведомства полномочиями по согласованию планов платного приема во все вузы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства. Просим дать поручение правительству проработать возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию планов платного приема университетов независимо от ведомственной принадлежности", - сказал Фальков на заседании Совета при президенте по науке и образованию в четверг.

По его мнению, размер платы за обучение должен быть не ниже реальных затрат вуза на обучение студента. Фальков также предложил выдавать льготные образовательные кредиты по ставке 3% только для приоритетных направлений подготовки.

Он также отметил, что уже в этом году бюджетные места в вузы будут планироваться в соответствии с прогнозом по потребностям экономики РФ в кадрах до 2030 года. Будет учитываться и число отчисленных студентов.

"В изменениях нуждается и механизм распределения контрольных цифр между вузами. (...) Предлагаем, что до 70% объема бюджетных мест и, в первую очередь, по приоритетным специальностям, устанавливать университетам без конкурса, на основе средних цифр за последние три года", - сказал министр.

Он добавил, что еще примерно 25% бюджетных мест по неосновным направлениям предлагаем выносить на конкурс. "5% иметь в резерве, чтобы оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос", - отметил Фальков.

Фальков пояснил, что у Минобрнауки уже был опыт распределения дополнительных мест в год приема - в ковидный 2020 год и в 2023 году под актуальные потребности экономики и социальной сферы.