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Госдума приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах

Госдума приняла закон о регулировании объемов платного обучения в вузах
Фото: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Государственная Дума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о закреплении за правительством России полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время у министерства высшего образования и науки нет полномочий регулировать объемы платного обучения.

При этом он обратил внимание, что на сегодняшний день 56% от числа всех обучающихся и в государственных, и в частных вузах получают образование на платной основе. Из этого числа 42,5% - на экономических и юридических отделениях. "Выходит, практически, каждый четвертый выпускник вуза - это экономист или юрист", - подчеркнул Володин.

По его мнению, остается вопрос, есть ли у высшей школы ориентированность на рынок труда. Предложение о введении государственного регулирования числа обучающихся платно прежде всего нацелено на решение вопроса повышения качества образования, считает Володин.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Согласно закону, правительством РФ утверждаются перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, порядок и сроки определения предельного количества таких мест.

Предусматривается, что правительством РФ определяются также условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства РФ, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Нормативные правовые акты правительства, необходимые для реализации положений закона, в частности, об определении перечня платных направлений, а также перечня профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости, вступают в силу не позднее 1 декабря 2025 года, говорится в законе.

Госдума
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