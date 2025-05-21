Житель Севастополя осужден на 18 лет за перевозку взрывчатки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Республики Крым признал жителя Севастополя виновным в госизмене, сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что мужчина 1983 года рождения был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины через переписку в мессенджере. Под руководством куратора он занимался поиском тайников со взрывчаткой на территории региона.

По данным спецслужбы, весной 2024 года он извлек из одного из таких тайников самодельное взрывное устройство и перевез его в свой дом. СВУ, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства на основе гексогена массой около 620 г, электродетонатор, а также передатчик и приемник исполнительного устройства, он передал другому агенту СБУ. После обнаружения очередного свертка с взрывчаткой подозреваемый был задержан правоохранительными органами.

Суд признал мужчину виновным по статьям 275 (государственная измена), 222.1 (незаконное приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные с использованием интернета) УК.