ФСБ сообщила об аресте жителя Севастополя, сотрудничавшего с военной разведкой Украины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Севастополя, который, по данным следствия, передал информацию о расположении систем ПВО в Крыму украинской военной разведке.

"Установлено, что житель Севастополя инициативно вступил в чат-контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности", - сказали в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что "действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный осуществлял сбор информации о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в г. Севастополе и передачу указанных сведений посредством сети "Интернет" украинским кураторам".

"Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам", - отметили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного.