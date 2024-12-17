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Житель Ялты арестован по подозрению в передаче Украине сведений о ВС РФ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Ялты, подозреваемого в сотрудничестве с украинской военной разведкой.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ жителя Ялты, 1993 г.р., причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный через Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и "выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова".

"Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории республики Крым", - заявили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Киевским районным судом Симферополя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ Ялта Украина
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