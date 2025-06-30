Песков назвал суверенным решением Еревана выход или участие в ОДКБ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что членство Армении в ОДКБ предполагает для нее определенные выгоды и пользу, но вопрос об участии или выходе из этой организации – суверенное решение этой страны.

"Это абсолютно суверенное решение Армении, членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу, ОДКБ – это организация, которая неоднократно за последнее время свою эффективность, свою действенность показывала", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отвечал на просьбу журналистов прокомментировать заявление официальных представителей Еревана о том, что Армения готова вернуться к полноценному членству в ОДКБ, если Россия и остальные члены этой организации выскажут определенную позицию по вопросу действий Азербайджана против суверенной территории Армении.