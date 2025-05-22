Крикалев назначен спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству в космосе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергея Крикалева.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом с этой должности освобожден бывший глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, который стал сенатором.

Борисов занимал должность спецпредставителя с 18 февраля 2025 года. 20 мая он был назначен сенатором от Архангельской области.

6 февраля Путин освободил Борисова от должности генерального директора "Роскосмоса" и назначил главой госкорпорации Дмитрия Баканова.

Крикалев уже занимал должность спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в космосе с января 2024 года до февраля 2025 года.

Сергей Крикалев - советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Выполнил шесть космических полетов (более 800 суток полета), провел восемь выходов в открытый космос. С октября 2005 до июня 2015 года - обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе. 25 марта был назначен на должность заместителя генерального директора "Роскосмоса" по пилотируемым и автоматическим комплексам.