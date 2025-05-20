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Экс-глава "Роскосмоса" Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Экс-глава "Роскосмоса" Борисов назначен сенатором от Архангельской области
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назначил на должность сенатора - представителя от правительства региона экс-главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации РФ.

"Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий", - говорится в документе за подписью Цыбульского.

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В своем телеграм-канале губернатор отметил, что опыт Борисова будет востребован в интересах Поморья на федеральном уровне.

"Наш регион уже знает Юрия Ивановича как ответственного и результативного управленца: благодаря его поддержке были реализованы важнейшие инициативы - от плана социально-экономического развития ЗАТО Мирный до включения реконструкции жилфонда в федеральную космическую программу. Только в 2023 году на эти цели регион получил почти 400 млн рублей", - отметил глава области.

Он добавил, что ранее Борисов работал в Минпромторге и Министерстве обороны РФ, отвечал за военно-техническое обеспечение армии и флота, модернизацию вооружений, размещение гособоронзаказа; был вице-премьером в правительстве РФ, главой "Роскосмоса".

Архангельская область Юрий Борисов
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