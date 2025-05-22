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Комитет Думы одобрил поправки о праве не возвращать бизнес иностранцам по опционам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который устанавливает ограничения на возврат акций в российских компаниях их бывшим иностранным владельцам, вышедшим из бизнеса после 2022 года, сообщил РБК и подтвердили "Интерфаксу" в комитете.

"Те, кто действительно заинтересован в работе на российских условиях, в уважении к нашему правовому и экономическому суверенитету, смогут и дальше участвовать в бизнесе. А вот возвращение исключительно ради повторного извлечения выгоды при сохранении прежнего подхода уже невозможно", - сказал журналистам председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

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Законопроект направлен на ограничение возможности повторного входа иностранных инвесторов в капитал российских компаний. Разрабатываемые правила предполагают получение специального разрешения правительственной комиссии, если покупаемая нерезидентами доля превышает 10% акций.

Поправки дают российским компаниям право отказаться от возврата активов иностранным инвесторам при одновременном соблюдении ряда условий, сообщил журналистам Гаврилов. Это тесная связь инвестора с "недружественным" государством, заключение сделки после 24 февраля 2022 года по заниженной цене, наличие в ней условия об обратном выкупе. Также будет учитываться, были ли исполнены обязательства перед работниками и кредиторами.

В случае отказа в возврате в российский бизнес иностранный инвестор сможет требовать компенсацию в течение одного года. Но если будут доказаны недобросовестные действия с его стороны, компенсация может быть снижена или в ней полностью откажут.

"Если при продаже активов иностранный инвестор уклонялся от добросовестного исполнения своих корпоративных прав или препятствовал управлению предприятиями, покупатель вправе требовать соразмерного уменьшения размера компенсации или отказать в ее выплате", - пояснил Гаврилов.

Также поправки позволяют профильному органу власти запретить иностранному инвестору выкуп активов, если это может повлиять на устойчивость социально-экономического развития.

Госдума
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