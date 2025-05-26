Отложено II чтение проекта об ограничениях на возврат российских компаний иностранцам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет Думы 26 мая перенес с 28 мая на более поздний срок рассмотрение во втором чтении законопроекта об особенностях обратного выкупа иностранными инвесторами акций российских предприятий, сообщил знакомый с решением источник "Интерфакса".

На прошлой неделе комитет Госдумы по собственности подготовил текст законопроекта № 1059849-7 ко второму чтению, планировалось, что депутаты рассмотрят его во втором чтении 28 мая. Однако Совет Думы перенес рассмотрение, новая дата еще не определена, рассказал источник.

Обнародованный на прошлой неделе законопроект предоставляет российским компаниям право одностороннего отказа от возврата активов иностранным инвесторам, аналогичный запрет для них смогут установить и профильные министерства. Для этого одновременно должны соблюдаться пять условий: иностранный инвестор связан с недружественным государством; сделка состоялась с 24 февраля 2022 года до 1 марта 2025 года; цена была "существенно ниже их рыночной стоимости" и продавец или аффилированное с ним лицо получил право на обратный выкуп на заранее оговоренных условиях в течение трех лет и более; со дня заключения договора с условиями опциона прошло более двух лет; российская компания исполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами.

При лишении права на обратный выкуп своего бывшего российского бизнеса иностранный инвестор вправе рассчитывать на компенсацию. Однако в ней может быть отказано или ее размер может быть уменьшен, если иностранный инвестор, продавая доли, акции в российском бизнесе, уклонялся от осуществления корпоративных прав, создавал препятствия для управления компанией, или осуществлял иные действия, которые могли привести к приостановке ее действия или банкротству.