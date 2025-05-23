Профильные министерства в РФ смогут запрещать возвращать бизнес иностранцам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские компании смогут отказаться от возврата активов иностранным инвесторам при соблюдении ряда условий, аналогичное право на запрет будет и у профильных министерств, говорится в подготовленном комитетом Госдумы по собственности ко второму чтению законопроекте.

Поправки предоставляют российским компаниям право одностороннего отказа от возврата активов иностранным инвесторам, аналогичный запрет для них смогут установить и профильные министерства. Для этого одновременно должны соблюдаться пять условий: иностранный инвестор связан с недружественным государством; сделка состоялась с 24 февраля 2022 года до 1 марта 2025 года; цена была "существенно ниже их рыночной стоимости" и продавец или аффилированное с ним лицо получил право на обратный выкуп на заранее оговоренных условиях в течение трех лет и более; со дня заключения договора с условиями опциона прошло более двух лет, российская компания исполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами.

В проекте не конкретизируется, что будет считаться ценой ниже рынка. Ранее сообщалось, что для получения разрешения на выход из российских активов иностранным инвесторам из недружественных юрисдикций требовалось предоставить скидку "не менее 50%".

При лишении права на обратный выкуп своего бывшего российского бизнеса иностранный инвестор вправе рассчитывать на компенсацию. Однако действующий собственник бизнеса сможет требовать ее уменьшения или отказа в выплате, если иностранный инвестор, продавая доли, акции в российском бизнесе, уклонялся от осуществления корпоративных прав, создавал препятствия для управления компанией, или осуществлял иные действия, которые могли привести к приостановке ее действия или банкротству.