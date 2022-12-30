РФ ждет от "недружественных" нерезидентов при выходе из активов дисконт от 50% и рассрочку

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Дисконт к рыночной оценке российских активов "недружественных" нерезидентов, который фактически уже вошел в практику сделок "на выход", теперь закреплен на уровне официального решения профильного органа.

Созданная в ответ на антироссийские санкции весной этого года система капитального контроля предусматривает, в частности, проведение сделок с "недружественными" нерезидентами через подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Она имеет полномочия разрешать те или иные транзакции, на которые по умолчанию наложен запрет рядом президентских указов. Руководит работой подкомиссии глава Минфина Антон Силуанов, также в нее входят представители ЦБ, Минэкономразвития и администрации президента. Большинство решений подкомиссии - непубличны, лишь некоторые публикуются Минфином в виде выписок из протокола.

Одну из таких выписок ведомство опубликовало 30 декабря. В ней говорится, что на заседании 22 декабря подкомиссия решила при рассмотрении вопросов о выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с недружественными государствами, исходить из целесообразности установления нескольких условий. В частности, цена продажи актива должна предусматривать дисконт к независимой оценке рыночной стоимости в размере не менее 50%.

На практике с этим требованием инвесторы уже неоднократно сталкивались. Так, канадской Kinross Gold пришлось по требованию правкомиссии снизить вдвое согласованную сумму сделки по продаже российских золотодобывающих активов - с $680 млн до $340 млн (сделка была закрыта в июне).

Кроме того, сказано в выписке, условия транзакции должны предусматривать рассрочку платежа на один-два года и/или обязательство по осуществлению "добровольного направления в федеральный бюджет" не менее 10% от суммы сделки.

Новые собственники продаваемых иностранцами активов должны иметь ключевые показатели эффективности.

Дивиденды

Также подкомиссия приняла к сведению информацию Минфина и ЦБ о подходах при принятии решений о выдаче разрешений на выплату дивидендов иностранным владельцам российских бизнесов. Ранее эти принципы уже озвучивал публично замминистра финансов Алексей Моисеев.

Они предусматривают, что размер дивидендов не превышает 50% от чистой прибыли, кроме того, учитывается практика распределения прибыли за прошлые периоды, а также "готовность иностранных участников (акционеров) организации продолжать коммерческую деятельность на территории РФ". Также принимается во внимание позиция профильных органов исполнительной власти и ЦБ "об оценке значимости деятельности организации и влияния осуществляемой организацией деятельности на технологический и производственный суверенитет РФ". Также власти могут обусловливать разрешение на дивиденды ежеквартальными KPI для компаний.