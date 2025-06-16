Производящий ракеты "Союз" РКЦ "Прогресс" возглавил Евгений Лукин

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" (производителя ракет-носителей "Союз") назначен Евгений Лукин.

"Лукин Евгений Борисович - генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс", г. Самара", - сообщается на сайте предприятия.

Лукин с 2019 года занимал пост первого заместителя гендиректора - главного инженера ракетно-космического центра "Прог‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ресс".

Как сообщалось, предыдущий гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов 24 марта был утвержден на должность заместителя гендиректора "Роскосмоса" по развитию промышленности.

РКЦ "Прогресс" - российское предприятие по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. Здесь производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.