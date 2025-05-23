Москалькова сообщила о 34 жителях Курской области, остающихся на Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на Украине остаются 34 жителя Курской области.

"На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. (...) Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека", - написала она в Telegram.

Она пожелала всем вернувшимся из плена здоровья, сил и скорейшего возвращения к полноценной жизни.

"Пусть каждый из них почувствует тепло родных объятий, поддержку общества и государства", - добавила Москалькова.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 20 жителей региона возвращаются домой с территории Украины.

До этого Минобороны России сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами. С Украины вернулись 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен украинской стороне были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.