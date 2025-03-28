Москалькова сообщила о возвращении с Украины еще 25 жителей Курской области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию из Сумской области возвращаются еще 25 жителей Курской области.

По ее словам, среди них много пожилых, старше 85 лет, а одной женщине - 92 года.

Омбудсмен поблагодарила Международный Комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, компетентные органы, врио губернатора Курской области, а также республику Беларусь - за ее посредническую миссию.