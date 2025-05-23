Хинштейн сообщил о возвращении с Украины еще 20 жителей Курской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Курскую область с Украины возвращаются еще 20 жителей региона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Автобус с нашими людьми пересёк границу с Россией", - написал он в Telegram.

Курян сопровождает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и волонтеры Российского Красного Креста. Для доставки людей домой организовали транспорт, автобус сопровождают машины скорой помощи.

"Два человека каретами скорой помощи доставляются в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины - травмы левого глаза и мягких тканей головы", - уточнил Хинштейн.

Среди возвращенных граждан нет детей, в основном это люди пенсионного возраста.

"Трех человек сразу заберут родственники, всех остальных разместим в наших ПВР. Там же людей повторно осмотрят медики, а после - поработают соцслужбы", - проинформировал врио губернатора.

Ранее в пятницу Минобороны России сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами.

Министерство заявило, что из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.