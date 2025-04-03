С освобожденных территорий Курской области вывезли 709 человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об эвакуации 709 человек из населенных пунктов, освобожденных от ВСУ на территории региона.

"709 человек, в том числе 18 детей, были вывезены из освобождённых территорий с начала массового продвижения наших войск, начиная с 12 марта. В их числе - и 25 жителей, которые вернулись с территории Украины", - написал он в Telegram.

Он отметил, что ни один из мирных жителей не погиб и не получил никаких ранений в ходе возвращения домой.

"Все, кто нуждался в медицинской помощи (74 человека), были благополучно доставлены в областные медучреждения (преимущественно в Курскую областную клиническую больницу). Сейчас на лечении остается 18 человек", - проинформировал Хинштейн.

Из 709 жителей приграничья 290 размещены в пунктах временного размещения на территории региона, 419 человек забрали их родные и близкие.