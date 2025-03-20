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Турция рассчитывает увеличить турпоток из России в 2025 году до 7 млн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти Турции рассчитывают на рост турпотока из России до 7 млн в 2025 году, это будет означать полное восстановление рынка до уровня допандемийного 2019 года, сообщил журналистам посол Турции в Москве Танжу Бильгич.

"В прошлом году Турцию посетило 6,7 млн российских туристов. В этом году мы рассчитываем на рост турпотока до 7 млн. Это соответствует уровню 2019 года, когда был поставлен рекорд по российскому турпотоку", - сказал он на пресс-конференции в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентствами, организованной туроператором Anex.

Он добавил, что сейчас уровень бронирований турецких отелей на лето со стороны российских туристов заметно превышает показатели того же периода прошлого года.

"Раннее бронирование идет очень хорошо. Это позволяет нам делать позитивные прогнозы на итоги 2025 года", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в Турции очень много различных возможностей для туризма, и не только пляжного.

"Например, растет популярность гастрономического, оздоровительного туризма, развиваются новые курорты на Черноморском побережье. В прошлом году были запущены круизы из Сочи к черноморским портам Турции. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы продвигать различные виды отдыха. И учитывая наше географическое расположение и хорошие отношения между странами мы очень рассчитываем на рост числа российских туристов", - подчеркнул посол.

Турция Танжу Бильгич
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