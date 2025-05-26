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Господдержка российских садоводов в 2025 году увеличена на 29%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Господдержка садоводства в 2025 году выросла практически на 29%, до 7,5 млрд рублей, урожай плодов может вырасти до 2 млн тонн, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на Кавказском инвестиционном форуме.

"В этом году очень рассчитываем, что за счет новой закладки и новых площадей, которые уже перейдут в площадь, дающую урожай, увидим серьезную прибавку. И, честно говоря, рассчитываем порядка 2 млн тонн в организованном секторе увидеть", - сказал Разин.

По его словам, лидером в этом секторе, в том числе по использованию высокоэффективных технологий, является Северо-Кавказский федеральный округ. "Мы видим действительно очень серьезное увеличение технологий, видим серьезное увеличение урожайности", - сказал он.

При этом Разин особо отметил садоводов Кабардино-Балкарии. С их помощью за счет интенсификации производства в прошлом году во многом были нивелированы последствия сильных возвратных майских заморозков, которые привели к гибели урожая плодов на больших площадях в Центральном и частично в Южном федеральных округах.

Как сообщил Разин, ожидается, что в 2025-2027 годах в России будет заложено не менее 27 тысяч га новых садов. В приоритете - закладка интенсивных и суперинтенсивных садов в регионах, где позволяет климат.

В 2024 году сбор урожая в садоводческом секторе РФ составил порядка 1,9 млн тонн.

Андрей Разин Северо-Кавказский федеральный округ Кабардино-Балкария Минсельхоз
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