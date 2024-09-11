Минсельхоз России повысил прогноз сбора яблок в этом году до 1,6 млн тонн

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз повысил прогноз яблок в России в этом году до 1,6 млн тонн, сообщила глава ведомства Оксана Лут на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Прежний прогноз составлял 1,5 млн тонн.

"С учетом последних данных из регионов юга и Северного Кавказа мы обновили прогноз по урожаю плодов и ягод и рассчитываем, что наши садоводы соберут около 1,7 млн тонн плодов, в том числе 1,6 млн тонн яблок", - сказала министр, отметив, что эти результаты выше средних значений за последние пять лет.

Лут также заявила, что для поддержки садоводов девяти регионов, пострадавших от майских заморозков, Минсельхоз внес в правительство проект распоряжения о выделении 930 млн рублей из резервного фонда.

Из-за майских заморозков, нанесших вред плодово-ягодным культурам, Минсельхоз в начале июня снизил прогноз сбора яблок до 1,5 млн тонн. В прошлом году урожай составил 1,7 млн тонн яблок. "На этот год ставили задачу - 1,8 млн тонн, даже больше. Но, к сожалению, заморозки затронули. А яблоки - это основной вид продукции, которую затронули заморозки. Поэтому прогноз снижаем до 1,5 млн тонн", - сообщала Лут в июне.