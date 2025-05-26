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В РФ могут освободить от экзаменов по русскому языку иностранцев, приезжающих работать по правительственной квоте

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российское правительство предлагает освободить иностранных граждан, приезжающих в Россию по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим проектом закона.

Законопроект предлагает изменения в статьи 151 и 18 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

В целях более эффективного удовлетворения потребности российской экономики посредством привлекаемых иностранных специалистов, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, законопроектом предлагается освободить иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ, от обязанности подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ, сказал собеседник агентства.

Законопроект разработан Минобрнауки России в соответствии с поручением президента РФ от 18 октября 2024 г. № Пр-2129 в целях совершенствования реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

правительство Минобрнауки
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