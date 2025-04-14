Минобрнауки РФ предложило убрать ответы на тесты для иностранцев по русскому языку

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ предлагает убрать ответы на демонстрационные задания к экзаменам по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев, претендующих на получение разрешения на работу или патента.

Соответствующий проект постановления правительства РФ о внесении изменений в положение о проведении экзамена размещен в понедельник на федеральном портале проектов федеральных нормативно-правовых актов.

Так, согласно проекту, предлагается внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ в целях исключения возможности сдачи этих экзаменов лицами, не владеющими русским языком.

Таким образом, предлагается исключить требования о публикации ответов к демонстрационным вариантам контрольных и измерительных материалов, а именно: слова "демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов и банк заданий, в том числе с ответами (для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента)" .