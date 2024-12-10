Кабмин утвердил перечень госучреждений, которые могут проводить экзамен для иностранцев

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан.

В перечень вошли 92 организации. Среди них РУДН имени Патриса Лумумбы, Российский государственный университет им. А.И. Герцена, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Государственный университет просвещения, Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова, Дальневосточный федеральный университет.

Также в списке присутствует учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы "Московский центр качества образования".

Согласно недавно принятому постановлению правительства, начиная с 10 декабря 2024 года экзамены для иностранных граждан могут проводить только государственные учреждения из перечня, который устанавливается правительством России.

Иностранные граждане для получения патента, разрешения на временное проживание в России или вида ни жительство должны сдать один экзамен, состоящий из трех блоков - русский язык, история России и основы законодательства РФ.