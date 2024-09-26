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14 тысяч иностранцев не получили легальный статус в РФ из-за фиктивной справки о языке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов с 2022 года отказали в предоставлении миграционных статусов около 14 тысячам иностранных граждан с поддельными сертификатами о знании русского языка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"За последние три года органами внутренних дел при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности в РФ выявлено порядка 14 тысяч подобных фактов", - написала она в Telegram.

Информация об иностранцах с фиктивными справками направляется в Рособрнадзор. Полиция занимается выявлением лиц, которые проводят фиктивные экзамены для иностранных граждан.

Ирина Волк Рособрнадзор МВД
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