Нехватку учителей в школах РФ, особенно сельских, оценили примерно в 30%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах Совета законодателей обсудить вопрос дефицита кадров в российских школах.

"Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей. В городских есть дефицит преподавателей математики, физики, химии", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в сфере здравоохранения также существуют проблемы с обеспеченностью кадрами, особенно в части среднего медицинского персонала - не хватает 75 тысяч специалистов, в центральных районных больницах сельских районов дефицит врачей достигает 50%.

Эти и другие вопросы станут предметом обсуждения Совета законодателей, который состоится 28 апреля. Также в этот день будет обсуждаться вопрос противодействия нацизму и сохранение исторического наследия.

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эта тема для нас многое значит. Наша задача - сделать всё, чтобы защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живём. Не дать переписать историю и исказить правду о Великой Победе и её героях", - считает Володин.

27 апреля состоится заседание президиума Совета, где подробно будут рассмотрены вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи, а также подготовки к летней детской оздоровительной кампании.

На Совет законодателей съедутся председатели региональных законодательных собраний, сообщил председатель Госдумы.