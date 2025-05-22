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В России продажи слабого алкоголя за 4 месяца упали в 9,3 раза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В России в январе-апреле розничные продажи слабоалкогольных напитков снизились в 9,3 раза в годовом измерении, до 645,9 тысячи декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Это наибольшее падение на алкогольном рынке за четыре месяца. В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились на 14%, до 63,586 млн дал.

В частности, водки продано на 6,3% меньше (22,853 млн дал), коньяка - на 11,8% (4,091 млн дал). Продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 13%, до 5,63 млн дал, продукции в категории "другие спиртные напитки" - на 1,8%, до 4,442 млн дал.

Всего спиртных напитков было продано 37,016 млн дал, что на 3,6% меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

Снизились продажи и в винодельческом секторе. Так, виноградных вин было реализовано 17,516 млн дал, что на 1,4% меньше, чем годом ранее, игристых (шампанских) вин - 6,428 млн дал (на 5,2% меньше), ликерных вин - 408,6 тысячи дал (на 0,7% меньше). Виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом продано 474,5 тысячи дал, что на 9,7% меньше прошлогоднего. Продажи таких напитков без этилового спирта снизились почти в 4 раза, до 84,4 тысячи дал.

Росалкогольтабакконтроль
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