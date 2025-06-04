Минпромторг рассчитывает на скорейшее начало обсуждения законопроекта о "российской полке"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает на скорейшее начало обсуждения в Госдуме законопроекта, который предусматривает 20-процентную долю отечественной продукции, в том числе вина, в торговле (т.н. законопроект о "российской полке").

Сейчас документ находится на межведомственном согласовании, сообщил замдиректора департамента внутренней торговли ведомства Сергей Лобанов на конгрессе современной виноторговли Wine Retail в рамках Недели российского ритейла.

Законопроект также предусматривает долю российского вина в 20% и в винных картах общепита.

"Мы - энтузиасты российского виноделия, верим, что <...> скорейшим образом", - сказал Лобанов, отвечая на вопрос о том, когда Минпромторг ожидает первое чтение законопроекта в Госдуме. При этом он заявил, что в принципе не берется отвечать на такие вопросы.

По словам Лобанова, в настоящее время идет процесс снятия разногласий на уровне правительства. "Затем внесение в Госдуму, это уже почти технический процесс", - заявил он.

"Надеемся на поддержку правительства, депутатов, сенаторов", - сказал Лобанов.

"Мы приветствуем этот законопроект, ждем его скорейшего внесения в Госдуму и его рассмотрение", - заявила на конгрессе замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

При этом она отметила, что в последнее время торговые сети и рестораны активно подключились к работе с российским вином, и прорабатывают различные интересные решения, которые позволяют выделить российское вино на полках. Это особенно важно, поскольку на фоне рекламных ограничений именно эта сфера играет основную роль в продвижении отечественной продукции.