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Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Киеву оружия

Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Киеву оружия
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что теперь у Украины нет ограничений на дальность применения вооружений, которые поставляет ей Берлин и его союзники.

"Больше лимитов на дальность использования оружия нет", - приводит газета Berliner Zeitung слова канцлера.

Он отметил, что тем самым украинские военные смогут наносить удары "по военным целям в тыловых районах России". В то же время Мерц подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям.

Канцлер ФРГ заявил, что США, Британия и Франция тоже более не ограничивают дальность использования оружия Киевом.

Фридрих Мерц США Украина Германия
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