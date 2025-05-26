Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Киеву оружия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявил, что теперь у Украины нет ограничений на дальность применения вооружений, которые поставляет ей Берлин и его союзники.

"Больше лимитов на дальность использования оружия нет", - приводит газета Berliner Zeitung слова канцлера.

Он отметил, что тем самым украинские военные смогут наносить удары "по военным целям в тыловых районах России". В то же время Мерц подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям.

Канцлер ФРГ заявил, что США, Британия и Франция тоже более не ограничивают дальность использования оружия Киевом.