Госдума приняла закон о защите онлайн-сделок с недвижимостью при помощи биометрии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о защите электронных сделок с недвижимостью с помощью биометрии, сообщает пресс-служба Росреестра.

"Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях разработанный Росреестром законопроект, который позволит использовать Единую биометрическую систему для подачи документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде. Это усилит безопасность сделок, проводимых в режиме онлайн, и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. Изменения предполагается внести в статью 36.2 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", - говорится в сообщении.

По словам статс-секретаря - заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого, механизм будет применяться в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Вступление в силу предлагаемых положений запланировано на 1 июля 2026 года, уточнили в Росреестре.