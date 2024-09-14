Мурашко заявил, что порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В России около 40 млн человек страдают ожирением, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналистам в субботу.

По его словам, это заболевание запускает каскад других проблем со здоровьем - сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другие.

Мурашко добавил, что профилактика является ключевым в решении этой проблемы.

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что в России, по официальным данным на 2023 год, почти 2,5 млн человек страдают ожирением, однако, по данным эпидемиологических исследований, число таких людей может составить треть населения страны.

"По данным 2023 года, количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, почти 2,5 млн человек, то есть 2% от населения страны. Это официальная статистика. Но при этом, (...) по данным эпидемиологических исследований, которые проводились, их количество гораздо больше и их количество может составлять до трети всего населения", - сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Наибольший рост количества страдающих ожирением, по данным Росстата, на которые сослался замминистра, отмечается в возрастной группе 15-17 лет, в которой заболеваемость на 100 тыс. населения в 2023 году составила 3 683 случая.

Он отметил, что экономический ущерб от ожирения к 2050 году, если ситуация с ожирением не будет меняться и не будет принято необходимых мер, составит 4% от ВВП.

В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева сообщила, что, по данным исследований, в России у каждого третьего россиянина есть ожирение (около 45 млн человек). К ним отнесены как граждане с тяжелым ожирением, граждане с индексом массы тела 30+, так и те, кто имеет предизбыточный вес. Она также назвала "катастрофической" ситуацию среди детей.