Горелкин не связывает идею создать единое госприложение с запретом иностранных мессенджеров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что создание в России новой цифровой платформы не означает запрета на иностранные мессенджеры.

"Создается единая госплатформа, которая объединит бизнес, государство и пользователей. Там будут решаться важные вопросы взаимодействия граждан с государственными сервисами. Ни о каком запрете иностранных мессенджеров речь не идет", - сказал он "Интерфаксу".

Создание описываемого в поправках приложения - "это технически понятная задача для программиста", считает он. Есть и международный опыт создания подобных сервисов, добавил депутат. По словам первого заместителя председателя комитета, "ближайшая аналогия, но не полностью совпадающая с нашим видением, - это We Chat", мобильная китайская коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений.

Горелкин также не исключил, что такой мессенджер может появиться до Нового года. "Не исключаю", - ответил он на соответствующий вопрос агентства.

По его словам поправки и в целом закон планируется принять до конца весенней сессии.

О том, что в Думу внесли поправки об объединении цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении, сообщил председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский.

"Это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций, - сказал Боярский. - Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг".