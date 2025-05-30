Поиск

Горелкин не связывает идею создать единое госприложение с запретом иностранных мессенджеров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что создание в России новой цифровой платформы не означает запрета на иностранные мессенджеры.

В РоссииВ Кремле поддерживают создание конкурентоспособных национальных мессенджеровЧитать подробнее

"Создается единая госплатформа, которая объединит бизнес, государство и пользователей. Там будут решаться важные вопросы взаимодействия граждан с государственными сервисами. Ни о каком запрете иностранных мессенджеров речь не идет", - сказал он "Интерфаксу".

Создание описываемого в поправках приложения - "это технически понятная задача для программиста", считает он. Есть и международный опыт создания подобных сервисов, добавил депутат. По словам первого заместителя председателя комитета, "ближайшая аналогия, но не полностью совпадающая с нашим видением, - это We Chat", мобильная китайская коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений.

Горелкин также не исключил, что такой мессенджер может появиться до Нового года. "Не исключаю", - ответил он на соответствующий вопрос агентства.

По его словам поправки и в целом закон планируется принять до конца весенней сессии.

О том, что в Думу внесли поправки об объединении цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении, сообщил председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский.

"Это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций, - сказал Боярский. - Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг".

Антон Горелкин Сергей Боярский Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле рассчитывают на обсуждение проектов меморандумов 2 июня в Стамбуле

В Кремле рассчитывают на обсуждение проектов меморандумов 2 июня в Стамбуле
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о 907 беспилотниках, сбитых за неделю вне зоны СВО

Накрывшая Землю магнитная буря стала самой продолжительной за год

Минздрав отметил увеличение числа детей с ожирением за семь лет на 36%

В Думу внесли поправки о создании национального многофункционального цифрового сервиса

Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров на 85 млрд руб.

Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров на 85 млрд руб.

Иностранцев с 30 июня обяжут заполнять электронное заявление о планах въезда в РФ за 3 суток до даты въезда

Дело Бориса Акунина о содействии терроризму и его оправдании передано в суд

Дело Бориса Акунина о содействии терроризму и его оправдании передано в суд

В ВТБ считают, что снижение ставки ЦБ 6 июня было бы "слишком рискованным"

В ВТБ считают, что снижение ставки ЦБ 6 июня было бы "слишком рискованным"

Задержаны шесть россиян, подозреваемые в поджогах ж/д объектов в ряде регионов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6452 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе410 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2277 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });