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В поправках о национальном мессенджере есть требование к размеру аудитории

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Оператор создаваемого в России многофункционального сервиса обмена информацией должен соответствовать таким требованиям: быть российским юридическим лицом, в число участников которого входит владелец платформы с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей из России в сутки, обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

В РоссииВ Думу внесли поправки о создании национального многофункционального цифрового сервисаЧитать подробнее

Требования к оператору прописаны в законопроекте № 679980-8. Проект закона "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был внесен поправками ко второму чтению. Правовое управление парламента замечаний правового характера на проект закона не представило.

Согласно тексту проекта закона, мессенджер будет использоваться исключительно для обмена сообщениями между пользователями, без публикации информации в открытом доступе. Он должен обеспечивать взаимодействие с госорганами, предоставление цифровых документов и возможность подписания юридически значимых документов с помощью как квалифицированной, так и неквалифицированной электронной подписи.

Правительство определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое требование - быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки. Сайт должен позволят размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование - обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ, эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

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