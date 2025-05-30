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В Кремле поддерживают создание конкурентоспособных национальных мессенджеров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - России необходим свой национальный мессенджер, но он должен быть конкурентоспособным, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Появление национального мессенджера - это очень здорово, при условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам, потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны", - сказал он.

Так он ответил на просьбу прокомментировать внесение в Государственную думу поправок, предусматривающих развитие отечественных цифровых сервисов.

При этом, подчеркнул Песков, в России должен появиться "и не один национальный мессенджер".

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в Госдуму внесены поправки, предусматривающие предусматривающих дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - и объединение их функционала в едином приложении.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта № 679980-8 "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О персональных данных" и статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей".

"После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменения законодательства. Они позволят создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис", - сказал Боярский.

По его словам, "это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций".

"Будет образована такая доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - сказал глава комитета.

Он считает, что инициатива во многом продолжает логику развития всей национальной цифровой системы "Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности", - добавил депутат.

Сергей Боярский Госдума
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