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GAC отзовет в РФ 16,9 тыс. кроссоверов GS8 из-за риска возгорания от утечки топлива

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российское представительство китайского автоконцерна GAC - ООО "Гак Мотор Рус" - отзывает в РФ 16,944 тыс. кроссоверов GAC GS8 из-за потенциального риска возгорания вследствие утечки топлива в соединении насоса высокого давления и топливной трубки. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные с середины июля 2023 года по конец марта 2025 года.

"В ходе постоянного мониторинга эксплуатируемых на территории РФ автомобилей было выявлено, что использование версии программного обеспечения двигателя для российского рынка в крайне редких случаях может привести к увеличению уровня вибрации двигателя, которая потенциально может вызвать утечку в соединении насоса высокого давления и топливной трубки высокого давления и в исключительных случаях - возгорание", - говорится в сообщении ведомства.

На всех отзываемых автомобилях увеличат момент затяжки гайки топливопровода, идущего от насоса высокого давления.

Представители ООО "Гак Мотор Рус" письмом или по телефону проинформируют об отзывной кампании владельцев автомобилей, которых она затрагивает. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Работы в рамках отзывной кампании будут бесплатными для владельцев.

Полноразмерный кроссовер GS8 по итогам 2024 года стал самым популярным на российском рынке автомобилем бренда GAC - было реализовано 13,403 тыс. таких автомобилей. Общие продажи GAC на российском рынке в прошлом году составили 19,675 тыс. машин.

Выручка ООО "Гак Мотор Рус" в 2024 году взлетела в 6,5 раза до 67,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 3,2 раза до 2 млрд руб.

GAC Гак Мотор Рус
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