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Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 2,7%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2025 года вырос на 2,7% к апрелю 2024 года и составил 8,4 млн человек, сообщила Росавиация.

На внутренних линиях показатель увеличился на 1,3%, до 6,3 млн человек, на международных - на 7,2%, до 2,1 млн.

Общий пассажирооборот стал больше на 3,3%, до 21,8 млрд пассажиро-километров (пкм).

За январь-апрель пассажиропоток составил 31,2 млн человек, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот подрос на 1,2%, до 82,4 млрд пкм.

В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии": на их долю пришлось 71,1% всех перевозок.

П прогнозу Росавиации, в 2025 году пассажиропоток российских авиакомпаний может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга самолетов. Глава Минтранса Роман Старовойт заявлял о целях удержать пассажиропоток на уровне 2024 года (составил 111,7 млн человек).

Аэрофлот Минтранс Роман Старовойт Росавиация Дмитрий Ядров
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