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Минпромторг намерен до конца года изменить Комплексную программу развития авиаотрасли

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА), которая отражает планы пассажиропотока российских авиакомпаний, а также выпуска авиатехники отечественного производства, планируется изменить до конца текущего года, сообщила директор департамента авиапромышленности Минпромторга РФ Анна Панина.

"Комплексную программу, которая позволит, в том числе нашей кооперации (с Минтрансом - ИФ) внятно оценивать, где им нужно, может быть, опережающе заложиться, мы на самом деле сейчас планируем поменять до конца года, чтобы действительно это стал ключевой основополагающий для нас документ", - сказала Панина на "круглом столе" о мерах по обеспечению транспортной независимости РФ за счет расширения производства авиатехники.

КПГА была принята в 2022 году и дважды претерпевала изменения. В действующей публичной редакции она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов, в том числе 592 бортов производства ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (142 SJ-100, 270 МС-21, 51 Ил-114-300, 115 Ту-214, 14 Ил-96-300). При этом, как сообщал глава "Ростеха" (контролирует ОАК) Сергей Чемезов, в этом году программа вновь может быть скорректирована "в соответствии с планами и возможностями авиакомпаний". Как минимум предприятия ОАК должны выпустить к 2030 году 200 самолетов, говорил он журналистам.

Сергей Чемезов Анна Панина Минпромторг РФ
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